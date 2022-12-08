  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suudi Arabistan açıkladı! Yakında gerçekleşecek
Gündem

Suudi Arabistan açıkladı! Yakında gerçekleşecek

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, ülkesinin "birkaç gün içinde" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağını söyledi. Bakan Muhammed el-Jadaan, "Yakında gerçekleşecek." ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 08:46:00 -
Suudi Arabistan açıkladı! Yakında gerçekleşecek

Suudi Arabistan'ın birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatıracağı açıklandı. 'Türkiye ile aramızda karar verdik.' ifadelerini kullanan Suudi Arabistan Maliye Bakanı, 'Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz' dedi.

"Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile aramızda karar verdik" diyen El-Jadaan ayrıntıların görüşülmesi ve paranın yatırılmasının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ekledi.

El-Jadaan, "Türkiye ile ilişkilerimizde büyük ilerleme var ve Türkiye'de ve başka ülkelerde yatırım olanaklarına sahip olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Reuters'a 22 Kasım'da konuşan Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanlığı sözcüsü, mevduat depo hesabı açılması konusunda iki ülke arasındaki "görüşmelerin nihai aşamada" olduğunu ifade etmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23