Suudi Arabistan 2034 Dünya Kupası’nda tek aday: Ev sahipliği yapacak! Peki, organizasyonlar neler?

Petrol zengini Suudi Arabistan, büyük spor müsabakalarına damgasını vurmaya başladı.

İnsan hakları sicili nedeniyle sık sık eleştirilen Suudi Arabistan, ekonomisini petrolden uzaklaştırmaya çalışırken imajını düzeltmeye, turist ve yatırım çekmeye çalışıyor.

Muhafazakar Körfez krallığının spor alanındaki atılımları da bu çabalarının en göze çarpan örneklerinden birini oluşturuyor.

Son olarak 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğinde tek aday kalan ülkenin daha birçok önemli spor organizasyonuna damgasını vurması bekleniyor.

İşte Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapmaya hazırlandığı büyük spor organizasyonlarından bazıları:

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2029 Asya Kış Olimpiyatları

Yaz sıcaklıklarının 50 santigrat dereceye ulaştığı çöller coğrafyasında 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmak üzere seçilmesi kulağa şaşırtıcı gelse de, Suudi Arabistan bu organizasyonla bir anlamda "imkansızı başarma" istiyor.

Çevreci kampanyacıların şimdiden eleştirilerine hedef olan etkinlik, yıl boyunca hizmet verecek bir kış sporları kompleksi olarak planlanan ve inşaatı devam eden 500 milyar dolarlık bir megakent olan NEOM'da gerçekleştirilecek.

2034 Asya Oyunları

Suudi Arabistan, kış olimpiyatlarından beş yıl sonra en büyük futbol organizasyonlarından Dünya Kupası ile aynı yıl, olimpiyat boyutlarında bir çoklu spor etkinliği olan 2034 Asya Oyunları'nı düzenleyecek.

Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faysal'a göre ülkesinin nihai hedefi olimpiyatlara ev sahipliği yapmak.

F1 Cidde Grand Prix

F1'in gösterişli dünyası, 2021'de sahil şeridini çevreleyen bir gece yarışı ile Kızıldeniz'e kıyısı olan Cidde'ye akmıştı. Yarış 2022'de 2022 yarışları, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki bir petrol tesislerine yaptığı saldırı ile gölgelendi. Bu yıl ise Cidde'deki yarış Körfez ülkelerinde düzenlenecek dört Grand Prix'den biri olarak 19 Mayıs'ta yapılacak.

Futbol ve Suudi Futbol Profesyonel Ligi

Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen Suudi Arabistan kulüpleri bu yıl olağanüstü bir transfer çılgınlığına girişti. Nasır kulübü ocak ayında Cristiano Ronaldo ile iki buçuk yıllık ve toplam 400 milyon erooluk bir anlaşma imzaladı.

Altın Top sahibi Kerim Benzema'nın Ittihad'a katılması, Neymar'ın Katar'ın sahibi olduğu Paris Saint-German'dan Hilal için ayrılmasının yanı sıra, kariyerinin son dönemindeki diğer birçok yıldız Suudi Profesyonel Ligi'ne geçiş yaptı.

Bu arada Suudi Arabistan aralık sonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ve Dünya Kupası'nın provası niteliğindeki 2027 Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacak. Ayrıca 2026'da Kadınlar Asya Kupası'nı düzenlemek için de teklif veriyor.

Bunun dışında Suudi Arabistan İngiliz Premiere Ligi'ndeki Newcastle takımını da satın aldı.

Golf

euronews'e göre: Suudi parası, yeni kurulan LIV Golf, Amerika'nın köklü PGA ve Avrupa turlarıyla girdiği yasal mücadelenin ardından haziran ayında rakipleriyle şok bir birleşme duyurusu yaptı ve profesyonel golfün çehresini değiştirdi. Anlaşmanın aralık ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Boks

Dünya ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury'nin Cumartesi günü MMA yıldızı Francis Ngannou ile yaptığı unvan maçı olmayan karşılaşmayı ikiye bölünmüş bir kararla kazanması, Suudi Arabistan'daki son yüksek profilli dövüş oldu.

Bir başka İngiliz ağır sıklet boksörü Anthony Joshua da Suudi Arabistan'da iki kez dövüştü ve her seferinde büyük paralar kazanırken bir yandan da spora zarar verdiği yönündeki eleştirileri bertaraf etti.

Tenis

Bu yılın en iyi genç erkek oyuncularının yer alacağı Yeni Nesil ATP Finalleri aralık ayında Cidde'de oynanacak. Meksika'nın Cancun kenti organizatör olarak belirlenmeden önce Suudi Arabistan'ın da bu yılki WTA Finalleri'ne ev sahipliği yapmak için ön sıralarda olduğu bildirilmişti.

Kriket

Geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve en zengin şirketlerinden biri olan Saudi Aramco, Uluslararası Kriket Konseyi tarafından düzenlenen, erkekler ve kadınlar tek günlük ve T20 Dünya Kupaları da dahil olmak üzere önemli etkinliklerin sponsorluğunu üstlendi.

Dakar Rallisi

Başlangıçta Paris ile Senegal'in başkenti arasında düzenlenen Dakar Rallisi, 2020 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın zorlu arazisinde gerçekleştiriliyor.

Binicilik

Suudi Arabistan, dünyanın en zengin yarışı olan 20 milyon dolarlık Suudi Kupası ile at yarışlarında dörtnala öne çıktı. Geçen yıl 66-1'lik Emblem Road'un zaferi de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 yarışlarını Suudileri sahibi olduğu atlar kazandı. Bu yılki yarışı ise şubat ayında sahibi Japon olan Panthalassa kazandı.