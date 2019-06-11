Suudi akademisyenden Erdoğan hakkında akılalmaz sözler...

yeniakit.com.tr Suudi inşaat mühendisi Dr. Jaber Alsiwat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çeşitli itham ve hakaretlerde bulunuyor.

Erdoğan’ın “siyasi oyunlarından” rahatsızlarmış

“Erdoğan’ın siyasi oyunlarını sevmediklerini” söyleyen Alsiwat, sosyal medya hesabını birçok kereler ona hücum için kullanırken görülüyor.

3 Şubat 2019 tarihli twitinde “en kötü insan hakları ve basın özgürlüğü siciline sahip olan Erdoğan başkalarına adalet ve insan hakları dersi veriyor. İkiyüzlülük” yazarak kendince Tayyip Erdoğan’ı yeryüzündeki en kötü idarecisi gibi göstermeye teşebbüs eden, ancak bir gecede Kahire'de 4 bin müslümanı şehid eden Sisi'ye tek söz sarfedemeyen Alsiwat'ın gerçek yüzünü indiriyoruz.

Suud idaresinin tipik Amerikan yalaklığını sergileyen Alsiwad, 8 Ocak’ta attığı twitte Trump’ın Suriye’den çekilmeyi yeniden düşüneceği yönündeki haberlerini “Erdoğan’ın ana hedefinin ancak Kürtleri ezmek” olması hasebiyle sevinçle karşıladığını ifade ediyor. Ntekim 21 Aralık 2018’de attığı twitte de Türklerin Kürtlere soykırım yapabileceğini söylemek küstahlığı sergilemişti.

Terör örgütü propagandacısı gibi Suud

Kürtler konusunda tam bir PKK propagandacısı gibi meseleye yaklaşıp devamlı surette twitler atan Alsiwad, 19 Aralık’ta Erdoğan’ın sadece kendi menfaatlerini düşünüp bunu da Kürtleri ezmekte gördüğünü yazmış; 18 Aralık’ta ise Kürtleri yok etmek için Erdoğan’ın kötünün kötüsünü bile kucaklamaya hazır olduğunu söylemiş görülüyor. Kendisinden herhangi bir utanma ve hakkaniyet belirtisi ise bir türlü görülememektedir.

Sadece PKK propagandacılığına soyunmakla yetinmeyen Suudi mühendis, FETÖ müdafiisi de kesilmektedir. 18 Aralık’ta attığı twitte Gülen’in Erdoğan’a verilmesinin, işkence görüp muhtemelen ölmes anlamına geleceğinden bir suç olacağını dermeyan etmektedir.

Tam olarak kendi ülkesinin cürümlerini yazıp utanmadan zırt pırt Türkiye Cumhuriyeti Başkanına saldırmak için savuran Suud yalakası, hakaretlerinde dur durak bilmeyip bunun için birçok vesileyi kullanırken görülüyor. Bunlardan bir tanesinde ise 13 Aralık 2018’de Washington Post’ta yayınlanan Can Dündar’ın herzenamesini paylaşıp “Konu basını müdafaaya geldiği zaman, Başkan Erdoğan dünyadaki en büyük ikiyüzlüdür” demek küstahlığını sergiledi.

Suudi Arabistan 13 yaşında çocuğu tutukladı, yıllardır hapiste tuttu, idamla yüzleştiriyor

Alsiwat hilaf-ı hakikat ifadelerle nâ-hak yere karalama ve hücumlarda bulunurken, tam bugünler içerisinde dünya medyasına Suud idaresinin bir uygulamasına dair düşen haber de dikkat çekti.

Buna göre 2011 yılında 10 yaşındayken Arap Baharı protestolarına katılan Murtaja Qureiris adlı 18 yaşındaki genç, ölüm cezası almak tehlikesiyle yüzleşmiş bulunuyor. 13 yaşındayken terör örgütüne üye olmak ithamıyla tevkif edilen beş senedir hapiste tutulan genç, ailesi ile Bahreyn’e seyahat etmekte iken tutuklanıp hayatı karartılmıştı.

Alsiwat ve Suud idaresinin pek sevdiği Amerika’nın medyasına yansıyan ilave bir bilgiye göre, gencin hapisteki süresinin en azından 1 yıl 3 ayı hücre hapsi şeklinde oldu. Qureiris tutuklandığı zaman, ülkedeki en küçük siyasi tutuklu olmuştu.

Suud yetkililerinin Qureiris’i terör örgütü üyeliğiyle suçlaması ise, kardeşinin cenazesinde yürüyüş yapıp güvenlik güçlerine ateş etmesine istinat ediyor. Murtaja Qureiris’in kardeşi Ali Qureiris gösterilerde bulunurken Suud güvenlik güçleri tarafından katledilmişti.

Suudi Arabistan şu an, dünyadaki en büyük infaz oranına sahip ülkelerden biri konumunda. Ülke daha Nisan ayında, ekseriyetle memleketteki Şii azınlığa mensup olduğu belirtilen 37 adamı infaz ettiğini duyurmuştu.