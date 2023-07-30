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Siyaset Sütten ağzı yanan İYİ Parti CHP'ye kapıları kapattı: Gündemimizde yok!
Siyaset

Sütten ağzı yanan İYİ Parti CHP'ye kapıları kapattı: Gündemimizde yok!

Yeniakit Publisher
2023-07-30 18:13:00 -
Sütten ağzı yanan İYİ Parti CHP'ye kapıları kapattı: Gündemimizde yok!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından muhalefet birbirine düşerken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 'Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır.” diyerek CHP'ye kapıları kapattı.

Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen ancak 'desteklemek zorunda bırakılan' İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmıyor.

Yaşadıkları hezimetin ardından CHP'den alınan 15 milletvekilini 'hayatımın en büyük hatası' şeklinde tanımlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki seçimler için daha temkinli hareket etmeyi tercih ediyor.

İttifak konusuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söyledi. Zorlu, "Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak" dedi.

"Seçim işbirliği gündemimizde yok"

Seçim işbirliğine ilişkin de konuşan Zorlu, "Seçim işbirliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi:
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"Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır. Elbette seçim işbirliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İYİ Parti'nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak."

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