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Kadın - Aile Sütlü patates çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sütlü patates çorbası nasıl yapılır?

Sütlü patates çorbası tarifi | İçinizi ısıtacak leziz bir tarif arıyorsanız; sütlü patates çorbasını deneyebilirsiniz. Peki, sütlü patates çorbası nasıl yapılır? Sütlü patates çorbası püf noktası

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:41:00 -
Sütlü patates çorbası nasıl yapılır?

Kolay çorba tarifi | Hem besleyici hem de leziz bir çorba tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, sütlü patates çorbası tarifi

Sütlü patates çorbası tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı süt
  • 1 adet soğan
  • 2 adet patates
  • 1 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ

Sütlü patates çorbası nasıl yapılır?

Soğanları ve patatesleri doğrayın.

Bir tencereye yağ alıp önce soğanı kavurun.

1-2 dakika sonra patatesi ekleyin.

Unu ekleyip biraz karıştırın ardından sıcak suyu ve tuzu ekleyin.

Patates yumuşayınca bir kaseye sütü alıp tencereden bir kepçe su ekleyin. Süt ılınınca tencereye dökün.

Çorbayı blendırdan geçirip, karabiber ekleyin.

Arzu ederseniz tereyağında nane ve pul biber kızdırıp çorbanın içerisine dökebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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