Sütlü kuru fasulye nasıl yapılır? | Sütlü kuru fasulye tarifi

Sütlü kuru fasulye tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1,5 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı su, 2 su bardağı süt, 100 gram sucuk, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 2-3 adet kurutulmuş acı biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1/4 adet limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz

Sütlü kuru fasulye nasıl yapılır?

Geceden ıslattığınız kuru fasulyenin fazla suyunu süzdürmeniz gerekir. Ardından İçerisine süt ve suyu ilave edin. Kapağı kapalı bir şekilde 1 saat kadar bekletmeniz gerekir.

Daha sonra orta ateşte, üzerinden köpükleri alarak karıştırın ve 10-15 dakika yumuşayana kadar kaynatınız. Ardından ocaktan alın ve iyice süzdürünüz.

Bir tencerenin içerisine tereyağı, soğan, sıvı yağ, salçayı koyun ve güzelce kavurmanız gerekir. Daha sonra doğranmış ya da rendelenmiş domatesi alıp domates eriyene kadar biraz daha karıştırınız.

Süzdürdüğünüz kuru fasulyeleri ekleyin. Üzerine 2 su bardağı kadar su, limon suyu, baharatlar ve tuzu ilave edin. Bu şekilde pişmeye bırakmalısınız.

5 dakika pişirdikten sonra doğranmış sucukları ve kurutulmuş acı biberleri ilave edin. Güzelce karıştırdıktan pişirmeye bırakabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika daha pişirdikten sonra yemeğiniz hazırdır. Afiyet olsun…

Bu tarifte önemli nokta; kuru fasulyelerinizi bir gece önceden suyun içinde mutlaka bekletmelisiniz. Bekletmeyi unutursanız da düdüklü tencerede ön pişirme uygulamanız gerekir. Tercihe bağlı olarak içerisine kuşbaşı et, pastırma da ilave edebilirsiniz.