Sütlü kereviz çorbası nasıl yapılır? Sütlü kereviz çorbası tarifi malzemeleri

Sütlü kereviz çorbası özellikle sonbaharın hastalık havasında koruma sağlayacak tariflerden biridir. Peki, sütlü kereviz çorbası nasıl yapılır? Sütlü kereviz çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sütlü kereviz çorbası tarifi...

Malzemeler

2 kereviz

2 kaşık tereyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

Defne yaprağı

3 bardak süt

2 kaşık zeytinyağı

Üstü için

1 havuç

Çemensiz pastırma

Fındık

Zeytinyağı

Sütlü kereviz çorbası nasıl yapılır?

Büyük bir tencereye yağları alıp ısıtın üzerine soğanı ve sarımsağı da ekleyip kavurun. Karıştırırken tuzunu da ekleyin. Kerevizleri soyun ve parçalara bölün. Böldüğünüz parçaları tencereye koyun. Birkaç dakika sonra üzerini geçmeyecek kadar su ekleyin. Suyun üzerine defne yaprağını ekleyin. Kerevizler yumuşayınca, defne yaprağını çıkarıp geri kalan malzemeleri püre haline getirin. Üzerine sütü ekleyin. Karıştırmaya devam edin.

Üzerine sos hazırlamak için bir tavaya yağı alın. Fındıkları ve pastırmayı küçük parçalara bölün. Yağın içine atın ve hafif kavurun. Çorbanızı kaseye aldıktan sonra üzerine sosunu koyarak servis edebilirsiniz.