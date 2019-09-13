Süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı

Ticari süt işletmelerince Temmuz ayında 797 bin 964 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 107 bin 228 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 725 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 822 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azaldı.

Yoğurt üretimi 114 bin 745 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Ayran üretimi ise 64 bin 583 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalış gösterdi.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı.