  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Süt tatlısı (Kıyır kıyır) şeker karşıtı tatlı arayanlar: Şipşak hazırlanan, en kolay tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır oluyor
Kadın - Aile

Süt tatlısı (Kıyır kıyır) şeker karşıtı tatlı arayanlar: Şipşak hazırlanan, en kolay tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır oluyor

Yeniakit Publisher
2023-04-30 15:38:00 - 2023-04-30 15:40:33
Süt tatlısı (Kıyır kıyır) şeker karşıtı tatlı arayanlar: Şipşak hazırlanan, en kolay tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır oluyor

Uzun yıllar boyunca süt içmenin sağlığa olan faydaları üzerinde duruldu ve özellikle kemik sağlığında inanılmaz etkileri olduğu söylendi. İşte Şerbetli ve sütlü tatlıların birleşiminden hoşlanıyorsanız süt tatlısını kesinlikle denemeniz gerekiyor. Aceleniz var ve canınız tatlı çektiyse şimdi sizlerle paylaşacağımız tarif işinizi kolaylaştıracak. Kısa bir sürede tatlınızı hazırlayabileceksiniz. Süt tatlısı hafif...

Süt Tatlısı (Kıyır Kıyır ) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

1 yumurta
1 nescafe fincanı süt
1 nescafe fincanı sıvı yağ
4 nescafe fincanı un
1 paket Kabartma tozu
Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker
3 su bardağı su

Süt Tatlısı (Kıyır Kıyır ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce şerbetini hazırlayalım.
Şeker ve su karışımı 10 dakika kadar kaynatılır.
Soğumaya bırakılır.
Şerbet soğurken hamuru yoğuralım.
Yoğurma kabına yumurta, süt ve sıvı yağ konulur.
Üstüne un eklenir. Kabartma tozu katılır ve güzelce yoğrulur.
Küçük bir fırın kabına yağ sürülmeden güzelce hamur yayılır.
Baklava biçiminde kesilir.
180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirilir.
Ne kadar çok kızarırsa o kadar çok lezzetli oluyor.
Tatlı ve şerbet ikisi de ılıkken şerbet tatlıya dökülür.
Üzeri kapatılır.
Şerbeti çekmesi beklenir.
İstenirse kaymakla da servis edilebilir.

Böbrek hastalıklarında sağlıklı beslenme ipuçları: Sadece açlık sınırı habercisi değil, yine ilişkisi ispatlandı! Uzmanlar konuştu
Böbrek hastalıklarında sağlıklı beslenme ipuçları: Sadece açlık sınırı habercisi değil, yine ilişkisi ispatlandı! Uzmanlar konuştu

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böbrek hastalıklarında sağlıklı beslenme ipuçları: Sadece açlık sınırı habercisi değil, yine ilişkisi ispatlandı! Uzmanlar konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23