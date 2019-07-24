Süt tankeri sürücüsü feci şekilde can verdi Karaman-Konya kara yolu 10. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkan süt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaşamını yitirdi.

Karaman'da devrilen süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Abdullah Özbey (44) yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt tankeri,Karaman-Konya kara yolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tankerdeki sütler yola döküldü. Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yol, dökülen sütlerin başka bir kazaya neden olmaması için karayolları ekiplerince yıkandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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