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Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Aktüel Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Aktüel

Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı

Siirt-Şirvan'da, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 23:27:00 -
Süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde biri ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan Yunus T. idaresindeki tarım aracı Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Yunus T. ile araçtaki 8 kişi yaralandı

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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