Süt mısır sevenler bunu duyunca üzülecek…
Hangi gıdada ne kadar şeker var? Hepsi yazının devamında…09 Kasım 2018 Cuma 21:50
HANGİ GIDADA NE KADAR ŞEKER VAR?
ŞEFTALİ
Şeftalinin içinde kaç şeker var?
Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp şeker oranında etki ediyor.
ANANAS
Ananasın içinde kaç şeker var?
Ananas 2.5 şeker
ÜZÜM
Üzümün içinde kaç şeker var?
Üzüm 5 küp şeker
KARPUZ
Karpuzun içinde kaç şeker var?
Karpuz 4.5 küp şekere denk geliyor.
BİSKÜVİ
Bisküvinin içinde kaç şeker var?
Bir paket bisküvi 6 adet küp şeker denkliğinde.
ŞEKERLEME
Şekerlemenin içinde kaç şeker var?
Şekerleme 12 küp şekerle en zararlı yiyeceklerden
KURABİYE
Kurabiyenin içinde kaç şeker var?
3 kurabiye 1.5 şekere denk geliyor.
MISIR
Mısırın içinde kaç şeker var?
Severek tükettiğimiz haşlama mısır 6 küp şeker barındırıyor.
ÇİLEK
Çileğin içinde kaç şeker var?
Çilek 2 küp şeker
HAVUÇ
Havucun içinde kaç şeker var?
Havuç 1 küp şeker
KETÇAP
Ketçabın içinde kaç şeker var?
Ketçap 1 küp
PORTAKAL
Portakalın içinde kaç şeker var?
C vitamini deposu portakalda tam 6 küp şekere denk geliyor.
MUZ
Muzun içinde kaç şeker var?
Muz 4.5 küp şeker
ELMA
Elmanın içinde kaç küp şeker var?
Elma 6 küp şeker
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