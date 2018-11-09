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Süt mısır sevenler bunu duyunca üzülecek…

Hangi gıdada ne kadar şeker var? Hepsi yazının devamında…

09 Kasım 2018 Cuma 21:50
Süt mısır sevenler bunu duyunca üzülecek…

HANGİ GIDADA NE KADAR ŞEKER VAR?

ŞEFTALİ

Şeftalinin içinde kaç şeker var?

Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp şeker oranında etki ediyor.

ANANAS

Ananasın içinde kaç şeker  var?

Ananas 2.5 şeker

ÜZÜM

Üzümün içinde kaç şeker var?

Üzüm 5 küp şeker

KARPUZ

Karpuzun içinde kaç şeker  var?

Karpuz 4.5 küp şekere denk geliyor.

BİSKÜVİ

Bisküvinin içinde kaç şeker  var?

Bir paket bisküvi 6 adet küp şeker denkliğinde.

ŞEKERLEME

Şekerlemenin içinde kaç şeker var?

Şekerleme 12 küp şekerle en zararlı yiyeceklerden

KURABİYE

Kurabiyenin içinde kaç şeker var?

3 kurabiye 1.5 şekere denk geliyor.

MISIR

Mısırın içinde kaç şeker var?

Severek tükettiğimiz haşlama mısır 6 küp şeker barındırıyor.

ÇİLEK

Çileğin içinde kaç şeker var?

Çilek 2 küp şeker

HAVUÇ

Havucun içinde kaç şeker  var?

Havuç 1 küp şeker

KETÇAP

Ketçabın içinde kaç şeker  var?

Ketçap 1 küp

PORTAKAL

Portakalın içinde kaç şeker  var?

C vitamini deposu portakalda tam 6 küp şekere denk geliyor.

MUZ

Muzun içinde kaç şeker var?

Muz 4.5 küp şeker

ELMA

Elmanın içinde kaç küp şeker  var?

Elma 6 küp şeker

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • albert tektasalbert tektas1 sa önce
    iyide kac miktarda o kadar seker var ? bir kilo seftalidemi?100 gramindami ?tanesindemi ?? tonundami , sözün gelisi....
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