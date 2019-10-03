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Süt fiyatlarına zam yapıldı!

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans litre fiyatına 30 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
Süt fiyatlarına zam yapıldı!

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt fiyatına zam geldiğini açıkladı.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans litre fiyatını 30 kuruş artırdı. Bu artış ile birlikte litre fiyatı 2,3 lira olarak açıklandı.

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) internet sitesinden yaptığı açıklamada, 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 2.3 lira olarak açıkladı. Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3.6, minimum protein değerinin de 3.2 olması kararlaştırıldı.Çiğ süt fiyatı daha önce 2 liraydı.

Elektriğe yüzde 14.98 oranında zam!

Elektrik fiyatları 1 Temmuz'da da konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.

Doğalgaza yüzde 14,97 zam

Doğalgaz fiyatına Ağustos ayında yüzde 14,90 zam yapıldı. Böylece son gelen zam ile birlikte faturaya yüzde 32 zam gelmiş oldu!

Çay ve şekere zam

Haziran ayında zamlanan iki ürün ise çay ve şeker oldu. Kuru çaya yüzde 15 zam yapılırken şekere yüzde 16 zam yapıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
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