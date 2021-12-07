Pandemi koşulları yüzünden evde geçirilen zamanın artması, spor aktivitelerinin sınırlanması ve dengesiz beslenmenin kilo artışını tetikledi. Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için süt diyeti nedir, nasıl yapılır sizler için derledik.

Süt diyeti nedir, nasıl yapılır?

Süt yağ yakılmasına yardımcı olan bir besindir. Günlük olarak belirli miktarda süt tüketilmesi insanların vücudunda bulunan yağların erimesine yardımcı olacaktır. Sütle beraber tarçın tüketilmesi daha hızlı bir şekilde kilo vermeye destekleyici olacaktır. Tarçın insan vücudunda kan şekerini dengeler. Kan şekerini düzenlemek için tarçınlı süt tüketilmesi gerekir.

Süt diyeti yapan kişiler hiçbir şekilde şeker tüketmemesi kilo için vermek için önemlidir. Şeker bulunan besinler kilo vermeyi engeller ve yavaşlatır. Taze fasulye ve barbunya gıdaları süt diyetinde olması gereken bazı besinlerdir. Süt diyetini yapacak olan kişilerin süt ve süt ürünlerine alerjisi olmaması gerekir.

Süt diyetinin listesi;

Kahvaltı

Kahvaltı en önemli öğündür. Kahvaltı da bir bardak süt ya da eğer süt bulamıyorsanız bir tabak yoğurtta tüketebilirsiniz. Bunun yanında 1 dilim muz ve şekersiz olmak koşulu ile çay ya da kahve tüketebilirsiniz.

Öğle Yemeği

Mısır gevreği 100 gram olacak şekilde hazırlayın. Ardından yanına da 100 gram yulaf ezmesi koyabilirsiniz. Öğle yemeğinin yanında da yine 1 bardak süt tüketmeyi unutmayın. 200 gram da öğle yemeğinize peynir ilave etmelisiniz.

Akşam Yemeği

Akşam yemeği de yine diyetin en önemli öğünüdür. 1 tane kızarmış yumurta ve bir kase cacık tüketebilirsiniz.

Akşam Yatmadan Önce

Akşam yemeğini yedikten sonra 1 armut ya da tercihe göre 1 kase yoğurt tüketebilirsiniz. Bunun yanında da yine mutlaka tüketmeniz gereken 1 bardak süt bulunmaktadır.

1 haftada kaç kilo verilir?

Süt diyetine başlamak isteyenlerin en merak ettiği konular arasında kaç kilo verdiği gelmektedir. Düzenli bir şekilde eksiksiz süt diyeti yapan kişiler 1 haftada 4 kilo verebilirler.