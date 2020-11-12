  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Süt banyosunun ardından yeni skandal! Küflenmiş elmalardan meyve suyu...
Yaşam

Süt banyosunun ardından yeni skandal! Küflenmiş elmalardan meyve suyu...

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de sosyal medyada paylaşılan yeni bir video tepki çekti. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde iddiaya göre çürük, ezilmiş ve küflenen elmaların meyve suyu olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:24:00 -

Türkiye henüz süt toplama merkezinde yaşanan mide bulandıran süt banyosu görüntülerini unutmamışken bir skandal daha patlak verdi. Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti.

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde; iddiaya göre çürük, ezilmiş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacağı söyleniyor.

Küflenmiş elmalardan meyve suyu

Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin, elmalardan meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.

Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.

Zararları neler?

Çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir. Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder.

Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler
Dünya

ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'ye bölgeden tepki var. ABD'nin Erbil kentine yolladığı yardımlar bölge halkı tarafından ateşe verildi...
Abdullah Ağar 'çok önemli' deyip paylaştı! Ermeni topraklarından geçen 'Türk koridoru!'
Gündem

Abdullah Ağar 'çok önemli' deyip paylaştı! Ermeni topraklarından geçen 'Türk koridoru!'

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sahada elde ettiği zafer, masada anlaşmaya da yansıdı. Azerbaycan ile Nahçivan'ı ve Türkiye ile Türk dünyas..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay