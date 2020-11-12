Süt banyosunun ardından yeni skandal! Küflenmiş elmalardan meyve suyu...

Türkiye henüz süt toplama merkezinde yaşanan mide bulandıran süt banyosu görüntülerini unutmamışken bir skandal daha patlak verdi. Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti.

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de sosyal medyada paylaşılan bir video tepki çekti. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde; iddiaya göre çürük, ezilmiş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacağı söyleniyor.

Küflenmiş elmalardan meyve suyu

Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin, elmalardan meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.



Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.

Zararları neler?

Çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir. Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder.

Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.