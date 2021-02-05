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Aktüel Süt banyosu ve dönerle dansın ardından mide bulandıran ekmek rezaleti!
Aktüel

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından mide bulandıran ekmek rezaleti!

Süt banyosu ve dönerle dans görüntülerinin ardından ekmek rezaleti patlak verdi. Mersin'de bir fırın çalışanının dondurma çubuğunu yalayarak ekmeklerin üzerine koyup oyun oynaması sosyal medyada infiale neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 18:38:00 -

"Süt banyosu" ve "dönerle dans" rezaletinden sonra bir kişinin fırında ekmek üretimini oyuncağa çevirdiği görüntü tepkilere neden oldu.

Yaladığı dondurma çubuğunu ekmeğin üzerine koydu

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan ve Mersin'de çekildiği tahmin edilen videoda, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyan bir gencin fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.

İnceleme başlatıldı

Tepki çekilen görüntü sosyal medyada paylaşılarak, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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