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Aktüel Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme
Aktüel

Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme

Bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışanla bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:56:00 -
Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Meram Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün görüntülerin çekildiği firmanın faaliyetine son vermesi ve idari para cezası uygulamasından sonra sütle banyo yapan Emre S. ile görüntüleri sosyal medyada paylaşan Uğur T'yi yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

Konya'daki bir süt toplama merkezinde bir çalışanın teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının ardından bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası kesilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denilmişti.

Bunun ardından firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tepkilere neden olan görüntülerdeki kişinin iş akdinin feshedildiği ve hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirilmişti.

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