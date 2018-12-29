

Devlet öğrencilere süt götürdü. Bazı çocuklarda bu alerji görüldü. Utanmaz bir zümre, çocuklar üzerinden bu durumu hükümet aleyhine propagandaya dönüştürdü.

Oysa en sık rastlanan gıda alerjisi, “süt alerjisi” yani “inek sütü alerjisi”dir. İnek sütündeki proteinlere karşı (özellikle beta laktalbümin) vücudun verdiği bir alerjik reaksiyondur. İnek sütünün bebeğe direkt verilmesi ile olabildiği gibi, anne sütü ile beslenen bebeklerde, annenin diyetindeki inek sütü içeren gıdaların bebeğe emzirme yolu ile geçmesi sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca çoğu hazır mamanın inek sütü proteinlerini içermesi sebebi ile, mama ile beslenen bebeklerde de alerji görülebilmektedir.

Bazen ilk 6 ayda bazen daha büyük çocuklarda alerji ortaya çıkabilir.

Belirtiler bebeğe ve alerjinin ağırlık derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Belli başlı belirtiler şunlardır:

• İlk aylarda aşırı ağlama ve ciddi gaz sancısı

• Beslenme sonrası kusmalar ve buna bağlı olarak tartı alamama

• Kanlı ve sümüksü dışkılama ve bazen de kabızlık

• Ciltte egzama tarzında kızarık ve kaşıntılı deri döküntüleri

• Geçmeyen bir hışıltı, öksürük, burun tıkanıklığı

• Tekrar eden bronşit ve/veya bronşiolit atakları

• Anafilaksi (çok nadirdir, inek sütü proteini alımından hemen sonra (en geç ilk 1 saat içinde) gelişir. Deri döküntüsü, yüzde, dil ve ağızda şişme, solunum yollarında gelişen ödeme bağlı olarak ortaya çıkan nefes almada güçlük ve tansiyonda düşme ile birlikte görülen bir şok tablosudur..

İnek sütü alerjisi olan bebeklerde soya proteini ve keçi sütü alerjisi de birlikte olabileceğinden annenin diyetinden bu grup ürünler de çıkarılmalıdır. Tereyağı ve margarin yerine bitkisel yağlar tercih edilmeli, krema, süt tozu, sütlü bisküviler, sütlü makarnalardan kaçınılmalıdır. Pirinç sütü, yulaf sütü ve hindistancevizi sütü, inek sütü yerine kullanılabilir.