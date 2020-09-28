Susurluk Şeker Fabrikası 65 yaşında

İSTANBUL (AA) - Bölge halkının geçimine önemli katkılar sağlayan Susurluk Şeker Fabrikası, 65. yaşını kutluyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) açıklamasına göre, "Türkiye'nin Şeker Sanayisinin Genişletilmesi Programı" çerçevesinde 19 Nisan 1954'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in katılımıyla temeli atılan fabrika, 28 Eylül 1955'te Menderes'in katılımıyla hizmete açıldı.

Kurulduğu ilk yılda fabrika için 523 köyde 20 bin çiftçi, 100 bin dekar alanda pancar üretimi gerçekleştirdi. Kurulduğu yıl 20 bin çiftçi ailesine sağladığı istihdamla bulunduğu bölge için çok önemli bir refah ve istihdam kapısı olan Susurluk Şeker Fabrikası, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Fabrika, 65 yıllık geçmişinde en çok üretimi 117 bin 227 ton şekerle 1998'de gerçekleştirdi. En az kayıp ise 2000 yılında verildi. Fabrika, 2000'de teslim aldığı 395 bin 499 ton pancarın yüzde 99,37'sine denk gelen 393 bin ton pancarını işledi.







- 2020'de hedef yaklaşık 60 bin ton





Fabrikada dekar başına en yüksek verim 2017'de elde edildi. Söz konusu yılda dekar başına 10 bin 819 ton pancar elde edildi.

Yeni üretim dönemine 1 Ekim'de "merhaba" diyecek fabrika, 2020-2021 üretim döneminde 390 bin bin ton pancarı işleyerek, 54 bin ton şeker, 18 bin ton melas ve 110 bin ton küspe elde edecek.

Bu arada fabrika içerisinde 2017'de bir müze oluşturuldu. Müzede geçmiş yıllarda fabrikada kullanılan alet ve araçların yanı sıra fabrikanın geçmişine ışık tutan tablo ve evraklar sergileniyor. Ziyaretçilerin ücretsiz gezebildiği müze, fabrikanın 65 yıllık mazisini hafızalarda canlı tutuyor.