Sustur artık şunu İsveç!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesindeki Kur'an yakma provokasyonunu, "Kur’an'a yapılan saldırılar bizi bölmek için yapıldı. Ülkemiz yanlış tanıtıldı. Vatandaşlarımız ve yurt dışındaki şirketlerimizin güvenliği zayıfladı, terör riski arttı." sözleriyle değerlendirdi.

İsveç Başbakanı'nın bu açıklamasından sonra ateist Kur'an düşmanı Momika, İsveç Emniyeti'ne yeni bir başvuruda bulundu.

Gözler İsveç Hükümeti'nin aynı hadsizliğe bir kez daha izin verip vermeyeceğine çevrildi.

Öte yandan Momika yüce Kur'an'ı yaktıktan sonra, CNN yayınına katılarak, "Bu kitap demokrasi, etik, insani değerler, insan hakları ve kadın hakları açısından yarattığı tehlike nedeniyle tüm dünyada yasaklanmalı. Bu çağda ve bu zamanda işe yaramıyor." demişti.