Süslü süslü laflara bakın! Dünya İnsan Hakları Beyannamesi
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, terörist İsrail ve haydut ABD'nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ndeki çirkin yüzlerine dikkat çekti.
Arkasına küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı alan terörist İsrail, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde de durmadı.
Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e ve ateşkesi reddeden ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.
Yaşanan gelişmeleri, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.
Tamda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. Neymiş 1948'de "insanlar eşittir" diye başlayan süslü cümlelerle dünya insan hakları günü olarak kutlanacak insan hakları beyannamesi yayınlanmış.
Süslü laflara bakın; Dünya İnsan Hakları Beyannamesi.
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Zannediyorsunuz ki bu beyanname çerçevesinde insanlar en azından bir gün insan haklarına saygı duyacak.
Tam aksine; tam da onun bir gün öncesinde Amerika ateşkes teklifine 'Hayır, ateşkese gerek yok. İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor' diyor.
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