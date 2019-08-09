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Susam kürü sayesinde daha rahat gülümseyeceksiniz!

Herkesin içinde özgürce gülümsemenizi sağlayacak şahane bir kür ile karşınızdayız.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:54
Susam kürü sayesinde daha rahat gülümseyeceksiniz!

Sağlıklı dişler, güzel gülümsemelerin anahtarıdır. Ağız ve diş sağlığı konusunda sorunlar yaşayanlar kalabalık ortamlarda gülümsemekten çekinir. Sizin de böyle bir derdiniz var ise; susam kürünü gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.

Susamın faydaları nelerdir?

Damarları temizleyerek kötü kolesterol seviyesini düşüren susam bu sayede kalbe giden damarların daha sağlıklı olmasını destekler.

Kan damarlarını ve kemikleri güçlendirerek romatoid artrit hastalığının neden olduğu ağrılara iyi gelir.

 Geleneksel Çin tıbbında karaciğerdeki toksinleri temizlemede ve gözdeki bozuk hücreleri yenilemede de etkili olduğu bilinir.

Lif açısından da oldukça zengin olan bu besin sindirimi kolaylaştırarak bağırsaklardaki toksinleri temizler. Ayrıca kilo vermede yardımcı olur.

Susamın aynı zamanda ağız ve diş sağlığına da faydası olduğu bilinir. Özellikle yağının dişleri beyazlattığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır.

Diş beyazlatan susam kürü

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Susam yağı ve limon suyunu karıştırın ve 5 dakika bekleyin.

Hazırladığınız bu karışımı gazlı bez ile dişlerinizin yüzeyine masaj yaparak uygulayın.

Birkaç dakikalık masajın ardından ağzınızı su ile durulayabilirsiniz.

Haftada 2 defa bu mesajı tekrarlayabilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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