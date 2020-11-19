  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şuşa'da şehit olan animatör helallik isteyip cepheye koşmuş
Aktüel

Şuşa'da şehit olan animatör helallik isteyip cepheye koşmuş

Antalya'da otelde bir süre önce animatör olarak çalışan Zaur Dovlatov'un, Karabağ'daki savaş nedeniyle eski mesai arkadaşlarıyla helalleşip, gönüllü olarak Azerbaycan ordusuna katıldığı ortaya çıktı - Otelin yönetim kurulu başkanı Mustafa Kılıç: - "Otelde çalışabileceğini söyledim ancak ülkesine yardım etmek için cepheye gitmesi gerektiğini belirtti. 'Topraklarım işgal altındayken ben burada duramam' dedi" - "Yıllardır otelimize gelen müşteriler, Dovlatov'un ailesi için yardım kampanyası başlattı. Biz de destek olduk ve 200 bin lira toplandı. Bu parayı ailesine teslim edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:29:08 -
Şuşa'da şehit olan animatör helallik isteyip cepheye koşmuş

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki beş yıldızlı otelin animasyon ekibinde bir süre çalışan 25 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Zaur Dovlatov'un, gönüllü olarak katıldığı ülkesinin ordusunda şehit olduğunun haberini alan eski mesai arkadaşları üzüntü yaşıyor.

Kemer'deki 5 yıldızlı otelde bir dönem animatör olarak çalışan Dovlatov, Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırmasının ardından Azerbaycan ordusuna gönüllü katılmaya karar verdi. Azerbaycan ordusunun Karabağ operasyonunu başlatması üzerine, eski çalıştığı otele gelen Dovlatov, gönüllü askerlik başvurusunun kabul olduğunu söylediği arkadaşlarıyla vedalaştı.

Ülkesine dönen Dovlatov, Azerbaycan ordusu ile Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı savaştı. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'daki çatışmalarda yaralanan Dovlatov, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dovlatov'un şehit olduğu haberini alan eski mesai arkadaşları ve otel yöneticileri büyük üzüntü yaşadı.

Otelin yönetim kurulu başkanı Mustafa Kılıç, AA muhabirine, Dovlatov'un mesai arkadaşları ve müşteriler tarafından çok sevilen bir kişi olduğunu söyledi.

Dovlatov'un otelde 2019 yılının sonuna kadar çalıştığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"27 Eylül'de otele gelerek bizi ziyaret etti. Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılmak istediğini belirtti. Otelde çalışabileceğini söyledim ancak ülkesine yardım etmek için cepheye gitmesi gerektiğini belirtti. 'Topraklarım işgal altındayken ben burada duramam' dedi. Vedalaşıp, helalleşip ayrıldı. 9 Kasım'da Şuşa'nın kurtarılması sırasında yaralandı. Yaralanmasından bir gün sonra ateşkes ilan edildi. 12 Kasım'da da hastanede şehit oldu."

Dovlatov için sosyal medya hesaplarından bir klip hazırladıklarını vurgulayan Kılıç, "Klibin ardından çok sayıda mesaj aldık. Yıllardır otelimize gelen müşteriler Dovlatov'un ailesi için yardım kampanyası başlattı. Biz de destek olduk ve 200 bin lira toplandı. Bu parayı ailesine teslim edeceğiz. Ayrıca Kemer Belediyesi ile de görüşüp ilçedeki bir sokak ya da caddeye isminin verilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Klipte, Azerbaycanlı şehit animatörün arkadaşlarıyla çekilmiş neşeli hallerini gösteren fotoğraflar ve etkinlik anlarından videolar yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş gelişme resmi gazetede yayımladı. Yapılandırma yasasında 100 binlerce ara..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı
Teknoloji

Whatsapp yeni bir özelliği test etmeye başladı

Whatsapp uygulamasının güncellenen Android beta sürümünde, kullanıcılara sohbet veya duruma gönderecekleri videoların sesini kapatma imkanı ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay