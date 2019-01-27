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Sürüyle geldiler! Adıyaman'da kurt saldırısı

Adıyaman'da Helül köyüne inen kurt sürüsü, hayvancılıkla uğraşan bir kişinin bahçesine girerek 16 keçiyi telef etti.

27 Ocak 2019 Pazar 15:18
Sürüyle geldiler! Adıyaman'da kurt saldırısı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir köye inen kurtların saldırısı sonucu 16 keçi telef oldu.

Gerger ilçesine bağlı Helül köyüne inen kurt sürüsü, Hayri Aygün'ün bahçesindeki küçükbaş hayvanlara saldırdı.

"Hayvanların çoğu telef oldu"

Kurtların saldırısı sonucu 16 keçi telef olurken bazı hayvanlar da yaralandı.

Hayri Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek, "Zararım büyük. Sürümdeki hayvanların çoğu telef oldu, bazıları da yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:18
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