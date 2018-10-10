Şurup vermeyin şurupların faydası yok!



Öksürük hastalık değil. Kendimizi koruma refleksimiz.. Solunum yollarımıza giren çeşitli tahriş edici zararlı maddeleri ve balgamı dışarı atmamızı sağlayan; vücudun kendini koruma mekanizmalarından birisi.. Ancak öksürük bir hastalığın belirtisi olabilir. Çünki, öksürüğe sebep olabilen pek çok hastalık vardır.

Bebeklerde uzun süreli öksürüğün farklı sebepleri olabilir.

● Bronşlara yabancı bir cismin kaçması. Bir düğme veya bir fındık olabilir bu. Yanlış yere giden cismin yol açacağı öksürük, çoğunlukla birden bire başlar. Yoğunlaşır veya hafifler. Bazen balgam ve ateş de yapar. Cisim organik, yani bir besin maddesi ise vücut bunu parçalar, ancak organik değilse mutlaka doktor müdahalesi gerekir.

● Alerji: Çocuğunuzun, toz veya kuş tüyü olan ev eşyaları gibi, belirli bir şeye karşı alerjisi olabilir. Öksürük sadece ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkıyorsa, bu polenlere karşı bir alerjiye işaret eder. Alerji testleriyle, sebep bulunur bulunmaz, çocuğunuzu alerjen maddelerden mümkün olduğunca uzak tutun.

● Kirli hava: Çocuğunuz sigara içilen bir odada dumanaltı olursa öksürür. Veya sık sık kirli havanın yoğun olduğu dış ortamlarda bulunursa yine öksürür.

● Gizli boğmaca: Boğmaca her zaman kusma ve boğucu öksürük belirtileri göstermez. Bazı boğmaca türlerinde sadece uzun süreli bir öksürük görülür.

Ne yapmalısınız?

● Öksürürken balgam çıkarıyorsa, bunun akciğerlerden sökülüp atılmasını kolaylaştırın. Dizlerinizin üstüne yüzükoyun yatırarak hafif hafif sırtına vurun. Yere bir kova ya da kap koyarak balgamını çıkarmasına özendirin.

● Balgamlı öksürük sırasında çocuğunuzu üşütmemeye çalışın. Yoksa enfeksiyon daha yayılıp aşağılara inerek bronşite sebep olabilir.

● Öksürük kuru ise yatmadan önce ılık bir şeyler vererek boğazını yumuşatın. 18 aylıktan büyüklere birkaç damla ılık su içinde eritilmiş bala limon suyu katarak hazırlayacağınız içeceği verebilirsiniz.

● Sümüğün boğazından aşağılara kaymasını önlemek için geceleri çocuğunuzun başını fazladan yastıkla destekleyin. Bebeklerde yastığı şiltenin altına yerleştirin.

● Çocuğunuzu sigara içilen ortamlardan uzak tutun.

● Doktorunuz istemediği sürece öksürük ilacı vermeyin.