THY- Banjul
0553 313 94 23

Sürücüsüz metro hattı Avrupa’nın birincisi seçildi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Brüksel merkezli Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından Avrupa'nın birincisi seçildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:35
Sürücüsüz metro hattı Avrupa’nın birincisi seçildi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci seçildi. 1885 yılında kurulan, 90 farklı ülkeden üyesi bulunan ve toplu taşımacılık sektöründe dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Brüksel merkezli Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (International Association of Public Transport-UITP), tek seferde yolcu taşıma kapasitesi 500’den fazla olan sürücüsüz metro hatlarını inceledi.

Dubai, Moskova, İstanbul, Roma, Sao Paulo, Bangalore, Fildişi Sahili, Hong Kong ve Canberra’da ofisleri bulunan UITP, yaptığı inceleme neticesinde en iyi sürücüsüz metroları belirledi. UITP’in araştırmasına göre, İBB’nin hizmete açtığı sürücüsüz Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Paris, Roma, Barselona gibi şehirleri geride bıraktı.

Dünyadaki 20 sürücüsüz metro hattını geride bırakarak üçüncü olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, aynı listede yer alan Avrupa’daki metro hatları arasında ise ilk sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:35
  1. İstanbul
  2. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı
  3. sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı
  4. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (International Association of Public Transport-UITP)
  5. UITP
  6. İBB

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin demir yumruğunu yiyen ‘hainlerin’ felekleri şaştı!
    1. Türkiye’nin demir yumruğunu yiyen..
    2. Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    3. Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270..
    4. Aydın'ın Didim ilçesinde 2 muhtar..
    5. "Türbanlılar dikkate alınmayacaktır"..
    6. 7 bin 21 bekçi alımları ne zaman?
    7. Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay,..
    8. Bakan Turhan: İptal yok öteleme var
    9. Taksi sürücüsü turist müşterisini darp..
    10. Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan..
    11. Ormanda uyuşturucu kullanan..
    12. ‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak
    13. Erdoğan 24 yıl önce işaret etmişti!..
    14. Brexit anlaşmasında tarih belli oldu
    15. James rekor kırdı Lakers kazandı!
    16. Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'yla gizli..
    17. Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu!..
    18. Kocaeli'de TIR özel halk otobüsüne..
    19. Gram altın piyasaya düşüşle başladı
    20. Melania Trump'ın uçakta kavga ettiği..
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...