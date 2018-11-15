Sürücüsüz metro hattı Avrupa’nın birincisi seçildi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci seçildi. 1885 yılında kurulan, 90 farklı ülkeden üyesi bulunan ve toplu taşımacılık sektöründe dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Brüksel merkezli Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (International Association of Public Transport-UITP), tek seferde yolcu taşıma kapasitesi 500’den fazla olan sürücüsüz metro hatlarını inceledi.

Dubai, Moskova, İstanbul, Roma, Sao Paulo, Bangalore, Fildişi Sahili, Hong Kong ve Canberra’da ofisleri bulunan UITP, yaptığı inceleme neticesinde en iyi sürücüsüz metroları belirledi. UITP’in araştırmasına göre, İBB’nin hizmete açtığı sürücüsüz Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Paris, Roma, Barselona gibi şehirleri geride bıraktı.

Dünyadaki 20 sürücüsüz metro hattını geride bırakarak üçüncü olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, aynı listede yer alan Avrupa’daki metro hatları arasında ise ilk sırada yer aldı.