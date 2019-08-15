Sürücüsüz araçlar yaşamı nasıl etkileyecek?

Sürücüsüz araçların tarihi aslında 1920'lere varıyor. Fakat o dönemde sistematik bir gelişme yapılsada, hayata geçirme konusunda birçok sorun yaşandı. Kendi kendine seyredebilen araçlar 80'lere gelindiğinde örnek olarak üretildi. Şimdilerde ise, bu tür araçlar üretilip, insanların kullanımına sunuldu.

Sürücüsüz araçlar ne gibi bir rahatlık sağlayacak?

- Bu araçlar, başta trafik kazaları olmak üzere birçok insan hatasını ortadan kaldırmaya yarayacak.

- İnsanların önceden tahmin etmesi zor yol tahminlerini, trafiğe göre ayarlayıp, zamandan tasarruf ettirecekler.

- Hızın hayatımızın odak noktası olduğu şu zamanda, yeterli hız ile, enerji harcamadan ulaşım sağlanmasına sebep olacak.

- Gece körlüğü yaşayan kişilerinde gönül rahatlığı ile, akşam sürüşler daha güvenli hale gelecek.

- Etkileşimlerimizden, sosyal yaşantıya ve hatta direkt olarak araç üretim endüstirisini etkileyecek.

- Yapılan son araştırmalara göre, trafikten uzaklaşmak isteyen kişilerin, kendi araçları dışındaki araçları ulaşım için kullandığı ortaya çıktı. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde, ulaşım için daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir olacak.

- Daha az araba, daha az kirlilik ve daha az yolculuk olarak avantajlar sağlayacak.

Yavaş yavaş ülkeler, otonom araçları yasal hale getirmeye başladı. İlk yasallaştıran ülke İskoçya oldu. Bu şekilde devam ederse, tamamen kullanımlar 2030 yılını bulacak.