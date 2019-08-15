0553 313 94 23

Sürücüsüz araçlar yaşamı nasıl etkileyecek?

Teknolojinin son 10 yılda geldiği noktaya ve gelişimine hep birlikte şahit olduk. 90'lı yıllarda walkman ile büyüyen bir nesilken, 10 senenin sonunda cepte taşınabilir telefonlarla, neredeyse devrim denecek bir adım atıldı. Sonraki senelerde de teknolojinin ucu bucağı kestirilemez hale geldi. Şimdi ise, araçların sürücüsüz şekilde gidebilmesini konuşuyoruz!

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Sürücüsüz araçlar yaşamı nasıl etkileyecek?

Sürücüsüz araçların tarihi aslında 1920'lere varıyor. Fakat o dönemde sistematik bir gelişme yapılsada, hayata geçirme konusunda birçok sorun yaşandı. Kendi kendine seyredebilen araçlar 80'lere gelindiğinde örnek olarak üretildi. Şimdilerde ise, bu tür araçlar üretilip, insanların kullanımına sunuldu.

Sürücüsüz araçlar ne gibi bir rahatlık sağlayacak?

- Bu araçlar, başta trafik kazaları olmak üzere birçok insan hatasını ortadan kaldırmaya yarayacak. 

- İnsanların önceden tahmin etmesi zor yol tahminlerini, trafiğe göre ayarlayıp, zamandan tasarruf ettirecekler.

- Hızın hayatımızın odak noktası olduğu şu zamanda, yeterli hız ile, enerji harcamadan ulaşım sağlanmasına sebep olacak.

- Gece körlüğü yaşayan kişilerinde gönül rahatlığı ile, akşam sürüşler daha güvenli hale gelecek.

- Etkileşimlerimizden, sosyal yaşantıya ve hatta direkt olarak araç üretim endüstirisini etkileyecek. 

- Yapılan son araştırmalara göre, trafikten uzaklaşmak isteyen kişilerin, kendi araçları dışındaki araçları ulaşım için kullandığı ortaya çıktı. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde, ulaşım için daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir olacak.

- Daha az araba, daha az kirlilik ve daha az yolculuk olarak avantajlar sağlayacak.

Yavaş yavaş ülkeler, otonom araçları yasal hale getirmeye başladı. İlk yasallaştıran ülke İskoçya oldu. Bu şekilde devam ederse, tamamen kullanımlar 2030 yılını bulacak. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
  1. teknoloji

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Chelsea, İngiltere’ye döndü
    1. Chelsea, İngiltere’ye döndü
    2. Motorlarıyla 3 bin metreye tırmanıp..
    3. Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür..
    4. Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. TOKİ açık artırma ile arsa satışı..
    7. Bellona Kayseri Basketbol Ceyda..
    8. İzmir’de su kesintisi
    9. Şehit Erdal Eraslan mezarı başında..
    10. Pakistan'daki şiddetli yağışlar
    11. İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı:..
    12. Yabancı sayısı düşüyor mu? Açıklama..
    13. Başkan Mızraklı personellerin..
    14. 6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik
    15. Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa..
    16. Aydın’da bir akrep 37 yavru doğurdu
    17. Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
    18. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
    19. TFF 3. LİG
    20. İran tankerinin kaptanı serbest..
    21. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
    22. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
    23. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
    24. Ekmeklerini mangal kömüründen..
    25. KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK..
    26. Bayram sonrası çöp konteynerleri..
    27. Konya’da cami lojmanının çatısına..
    28. Milli Beka Hareketi’nde görev..
    29. Cebelitarık, 4 Temmuz’da el koyduğu..
    30. Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması