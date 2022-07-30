Sürücülere kötü haber! Zam geldi
Akaryakıta gelen peş peşe indirimlerin ardından LPG'ye bugün itibariyle 30 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
LPG'ye zam geldi
Motorin ve benzine gelen indirimlerin ardından LPG'ye zam geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı oldu.
Zamların pompaya yansımasıyla İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11,09 lira, Ankara'da 11,35 lira ve İzmir'de ise 11,03 lira oldu.