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Ekonomi Sürücülere kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Sürücülere kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş, motorine ise 22 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:49:00 -
Sürücülere kötü haber! İki büyük zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam bekleniyor. 

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Yorumlar

Can

petrol dünyada düsüyor bizde zamlaniyor bunun sebebi ne yoksa bu da mi ulusal cikar siri.
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