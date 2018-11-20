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Sürücülere güzel haber! İndirim geldi

EPGİS, benzin fiyatlarına ortalama 19 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

20 Kasım 2018 Salı 09:43
Sürücülere güzel haber! İndirim geldi

PGİS, benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Buna göre, benzinin litresi İstanbul’da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara’da 6,69 liradan 6,50 liraya, İzmir’de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Ayrıca; motorinde 22 Kuruş/Litre indirim gerçekleşti. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:43
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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