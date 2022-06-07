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Ekonomi Sürücüler dikkat! Zam geliyor
Ekonomi

Sürücüler dikkat! Zam geliyor

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 93 kuruş zam yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 09:30:00 -
Sürücüler dikkat! Zam geliyor

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 114 dolar seviyesinde olan Brent petrol fiyatı bugün 120 dolar seviyesine yükseldi.

Bunun üzerine sürücülere bir kötü haber daha geldi.

Motorine zam

8 Haziran itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

28 liraya dayandı

Böylelikle 25 lira 94 kuruş olan motorinin litre fiyatı 27 lira 87 kuruş olacak.

Benzin grubunda ise henüz zam beklenmiyor.

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