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Gündem Sürücüler dikkat! Bu cezalardan kimsenin haberi yok
Gündem

Sürücüler dikkat! Bu cezalardan kimsenin haberi yok

Yaklaşık 31 milyon sürücünün bulunduğu Türkiye'de kuralları hiçe sayanlara Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerine göre para cezası kesiliyor. Sürücülerin bu cezalara dikkat etmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:19:00 -
Sürücüler dikkat! Bu cezalardan kimsenin haberi yok

İçişleri Bakanlığı bir yandan ölümlü kazaları azaltmak için denetimleri artırırken, diğer yandan kural tanımayan sürücüleri de yakın takibe aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, kamuoyunda çok bilinmeyen Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerine göre kuralları hiçe sayan sürücülere para cezası yazıldığını duyurdu.

Başkanlık açıklamasında, keyfî olarak sis farlarını yakan sürücülere para ve puan cezası uygulandığı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 64/1 maddesine göre; yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamanın cezasının 132 TL olduğu hatırlatıldı. Trafik Kanununun 63. maddesinde düzenlenen 'araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmama'nın cezasının da 598 lira olduğu dile getirildi. Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmanın cezasının da 132 Tl olduğu vurgulandı.

Kimsenin haberdar olmadığı o cezalar

Karayolları Trafik Kanunu'nda far yakmayla ilgili uygulanan bazı cezalar ise şöyle sıralandı:

Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek 132 TL.

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak 132 TL.

Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak 132 TL.

Sadece park lambaları ile seyretmek 132 TL.

Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak 132 TL.

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