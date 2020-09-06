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Aktüel Sürpriz mi süpriz mi? Nasıl yazılır?
Aktüel

Sürpriz mi süpriz mi? Nasıl yazılır?

Sürpriz nasıl yazılıyor? | Her yaştan birey yazım yanlışlarına imza atabilir. Yazım yanlışlarının önüne geçilmesi için bol bol kitap okunmalıdır. Kitap, gazetede, makale kısacası her türlü kaliteli eseri okuyarak yazım yanlışı yapma olasılığınızı en aza indirebilirsiniz. En çok hata yapılan kelimeler arasında ‘sürpriz’ geliyor. Peki, sürpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi sürpriz mi?

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:09:00 -
Sürpriz mi süpriz mi? Nasıl yazılır?

Türkçe en köklü ve en zengin dillerden biridir. Bu güzel dili yaşatmaktansa yeni nesil yabancı kelimelerle dolu yeni bir dil oluşturmaya çalışıyor. Bu hususta ailelere ve öğretmenlere ise büyük sorumluluk düşüyor. Türkçeyi geliştirmek, yazım hatalarını en aza indirgemek içinse bol bol kitap okunmalı. Peki, sürpriz kelimesinin doğru yazımı hangisidir?

TDK sürpriz mi süpriz mi?

Sürpriz kelimesi Fransızca bir kelimedir. Fransızca surprise kelimesinden gelen sürprizin yazımı sıklıkla karıştırılıyor. Sürpriz kelimesinin doğru yazılışını TDK sözlüğünden hızlıca öğrenebilirsiniz.

Süpriz doğru yazımı

Süpriz yazılışı doğru mu? Pek çok kişi sürpriz mi süpriz mi yazılır diye internette aratıyor. Kelimenin doğru yazımı ‘SÜRPRİZ’DİR.

TDK tıraş nasıl yazılır?

Traş mı tıraş mı? Birçok kişi tıraş kelimesinin yazımı konusunda da kararsız kalıyor. TDK'ya göre Farsça olan bu kelimenin doğru yazımı 'Tıraş'tır.

Espri nasıl yazılır TDK

Dilimizde pek çok yabancı kelime bulunuyor. Söz konusu yabancı kelimelerden biri de espridir. Fransızca bu kelimenin yazımında da sık sık hata yapılır. Esipri değil ESPRİ kelimenin doğru

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