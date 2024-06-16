Sürpriz golle başlayan maçta gülen taraf İtalya oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk hafta maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelenin henüz 23. saniyesinde Arnavutluk, Bajrami'nin golüyle 1-0 öne geçti. İtalyanlar bu gole 10 dakikada sonra cevap verdi ve Bastoni'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. İtalya'da 16. dakikada Barella sahneye çıktı ve skoru 2-1 yapan golü attı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca İtalya sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Öte yandan Arnavutluk’ta Süper Lig ekiplerinden Sivasspor forması giyen Rey Manaj karşılaşmanın 77’nci dakikasında Armando Broja’nın yerine oyuna dahil olurken, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ise 87'nci dakikada Nedim Bajrami'nin yerine girdi.

Bu sonucun ardından şampiyonaya 3 puanla başlayan İtalya, lider İspanya'nın gerisinde grupta ikinci sırayı aldı. İlk maçından mağlubiyetle ayrılan Arnavutluk ise averajla Hırvatistan'ın önünde üçünde sırada kaldı.

Grubun ikinci haftasında 19 Haziran Çarşamba günü Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. 20 Haziran Perşembe günü de İspanya - İtalya karşılaşması oynanacak.

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EN ERKEN GOL REKORU KIRILDI

Aynı zamanda İtalya ile Arnavutluk arasında oynanan karşılaşmada en erken gol rekoru da kırıldı. Karşılaşmanın henüz 23’üncü saniyesinde İtalya savunmasında Dimarco'nun kullandığı taç atışında kısa kalan topun arasına giren Nedim Bajrami, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde atılan en erken gol oldu. Önceki rekor ise EURO 2004’te Rusya ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşmanın 68’inci saniyesinde gol atan Rus futbolcu Dmitri Kirichenko’ya aitti.