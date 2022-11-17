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Kültür - Sanat “Surname”, tarihin eğlenceli düğünlerine bir kapı aralıyor
Kültür - Sanat

“Surname”, tarihin eğlenceli düğünlerine bir kapı aralıyor

Prof. Dr. İskender Pala’nın yeni romanı, “Surname” Kapı Yayınlarından okuyucularıyla buluştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 13:55:00 -
"Surname", tarihin eğlenceli düğünlerine bir kapı aralıyor

Prof. Pala, yeni romanına ilişkin, “Bazı okuyucularımın tamamen tarihi romanları çok özlediğini hissettim. Onların da gönlünü yapmak gerekir. Tarihi roman bekleyen okurlarımız tarihin tam da içine gömülecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Sur” kelimesinin düğün, “Surname”nin ise düğün kitabı anlamına geldiğini belirten Pala, “Bir surname kitabının satır aralarında, bir romanın ihtiyaç duyacağı bütün o zenginlik mevcut. Ben de bir kurgu yaptım. Osmanlı’da herhangi bir sultanın düğünü olabilir. Surname’nin, düğün kitabı olmak bakımından biraz da sevinç, keyif ve eğlenceye kapı aralayan bir tarafı vardı. Roman da biraz eğlenceli oldu” dedi.

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