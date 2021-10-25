Suriye’ye yeni operasyon olur mu?
Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Peki, Suriye’ye operasyon olur mu?
Son iki haftadır beklenene kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Suriye’ye operasyon olacak mı?
Suriye’ye yeni operasyon olur mu?
Kabine toplantısının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Suriye konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'nin mücadelesi sürüyor. Boş bıraktığımız her alan bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor” dedi.