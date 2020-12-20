Suriye’ye Yardım seferberliği

Türkiye’den Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine 7 tır un yardımı yapıldı. Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi koordinesinde Adana İl Müftülüğü iş birliğiyle “Ekmeğini Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında Şanlıurfa ve Adana’daki din görevlilerinin desteğiyle Suriye’deki mazlum ve mağdur insanlar için yardım toplandı. Kampanya kapsamında temin edilen 7 tır un, Şanlıurfa’da düzenlenen törenle Barış Pınarı Harekatı bölgesine gönderildi.



Zor günlerde de mazlum kardeşlerimizi unutulmadı



Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine karınca kararınca yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “Zor zamanlar geçirdiğimiz salgın günlerinde bile yardımsever vatandaşlarımız mazlum kardeşlerimizi unutmadı. Kardeşlerimizin ‘Sofralarında da aş olsun’ diye kış öncesi seferber oldular. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.



Suriye’ye yardımlar sürüyor



Öte yandan; Türkiye’nin farklı kentlerinden çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye’nin İdlib bölgesine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi. İçerisinde kuru gıda, un, kıyafetlerin olduğu yardım TIR’ları, Suriye sınırında insani yardımların geçişi için açılan noktaya gönderildi. Burada Suriye’den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki çadır kentlerde kalan ailelere dağıtıldı.