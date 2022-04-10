Suriye'ye kaçmaya çalışıyordu! Otogarda enselendi
Yasadışı yollarla gittiği İzmir'de farklı kimlikle gizlenemediği için Suriye'ye geri kaçmak için otobüsle Şanlıurfa'ya gelen PKK/YPG'li terörist, jandarmanın takibi sonucu Şanlıurfa Otogarında yakalandı.
Yasadışı yollarla gittiği İzmir'de farklı kimlikle gizlenemediği için Suriye'ye geri kaçmak için otobüsle Şanlıurfa'ya gelen PKK/YPG'li terörist, jandarmanın takibi sonucu Şanlıurfa Otogarında enselendi.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla gittiği İzmir'de farklı kimlikle gizlenemeyen 26 yaşındaki PKK/YPG terör örgütü üyesi G.E.'nin Suriye'ye geri kaçmak için Şanlıurfa'ya gelmek için yola çıktığı bilgisini aldı. Takibe alınan terörist, otobüsle geldiği Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakalandı. Gözaltına alınan terörist jandarma karakoluna götürüldü.
Yapılan araştırmada zanlının PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasadışı yollarla Türkiye'ye gelerek farklı kimlikle kendini gizlemek istediği, bunu başaramayınca Suriye'ye geri kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.