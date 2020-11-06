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Aktüel Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:59:47 -
Suriye'ye kaçak ürün götürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye kaçak ürün götürdüğü belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Suriye'ye çemen tohumu ile kimyon götüren bir aracın kontrolünü yaptı.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, kimyon diye beyan edilen eşyanın bitkisel döküntü, artıl ve yan ürünler olduğunu tespit etti.

Söz konusu eşyalara el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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