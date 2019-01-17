Suriye'ye girmeye ramak kala YPG'den açıklama: Türkiye ile anlaşmak istiyoruz!

Küresel eşkıya ABD'nin desteklediği ve terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) isimli terörist grup, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'ye Suriye sınırında güvenli bölge kurma teklifinin, hayata geçmesine yardımcı olacağını bildirdi. DSG, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD'den sonra Fransa'ya yalvardı

Terör örgütü YPG geri adım atmaya devam ediyor. ABD'nin çekilme kararı sonrası tutuşan teröristler; Fransa, Suriye ve sayısız ülkeden yardım istedi. ABD'nin çelişkili açıklamaları sonrası Suriye ile oturulan masadan kalkan teröristler, şimdi de Türkiye'ye yanaşmaya başladı.

Türkiye ile anlaşma çağrısı

Ensonhaber'in haberine göre, açıklamasında "Türkiye ile Suriye sınırında istikrarı sağlayacak anlaşma ve çözümlere ulaşmayı umuyoruz." ifadesini kullanan DSG, Trump'ın sözünü ettiği güvenli bölgenin kurulmasına yardımcı olmak için 'uluslararası garantiler verilmesi' ve Suriye'nin kuzeyi ile doğusuna 'yabancı müdahele olmaması' şartlarını sıraladı.