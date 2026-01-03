Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

CHP ile bir dönem kol kola seçim ittifakı yürüten Saadet Partisi (SP), tutarsız siyasetine bir yenisini daha ekledi. Saadet Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Bülent Kaya ve Mesut Doğan, Suriye’ye giderek sosyal medyadan "kadim medeniyet" ve "kardeşlik" temalı paylaşımlar yaptı. Ancak bu paylaşımlar, partinin geçmişteki karanlık "Esed ziyaretlerini" unutmayan vatandaşların sert kayasına çarptı.

Vatandaşlar, SP heyetinin paylaşımlarının altına Temel Karamollaoğlu ve Mustafa Kamalak gibi isimlerin, Suriyeli mazlumlara kan kusturan diktatör Beşar Esed ile samimi pozlarını hatırlatarak; "Madem kardeşlikten bahsediyorsunuz, bu ihanet fotoğrafını da oradaki halka göstersenize" tepkisini gösterdi.

SP Milletvekili Necmettin Çalışkan’ın "Suriye, Halep, İdlip" etiketiyle yaptığı; "İslam medeniyetimizin kadim merkezlerinden Suriye topraklarındayız. Her sokağında kardeşliğimizin derinliğini hissettik" şeklindeki paylaşıma birçok yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, SP heyetinin paylaşımına, "Suriye'de kardeşlikten bahsedenler, düne kadar Esed'in sarayında kahkahalar atıyordu. Şimdi hangi yüzle Halep sokaklarında ecdadın izini arıyorsunuz?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.