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Suriye'ye giden Rus kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rusya'dan Suriye'nin Tartus Limanı'na gitmekteo lan Rus kargo gemisi Sparta, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:14
Suriye'ye giden Rus kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rusya'nın Novorossiysk Limanından hareket eden 'Sparta' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Suriye'nin Tartus Limanına gitmekte olan gemi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda konteynerin olduğu, gemi personelinin bunlarla ilgilendikleri görüldü.

Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Suriye'ye gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:14
  1. Rusya
  2. Suriye
  3. Rus kargo gemisi
  4. İstanbul Boğazı

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