Suriye'ye giden Rus kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rusya'nın Novorossiysk Limanından hareket eden 'Sparta' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.



Suriye'nin Tartus Limanına gitmekte olan gemi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda konteynerin olduğu, gemi personelinin bunlarla ilgilendikleri görüldü.

Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Suriye'ye gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.