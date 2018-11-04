Suriye'ye giden Rus kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Rusya'dan Suriye'nin Tartus Limanı'na gitmekteo lan Rus kargo gemisi Sparta, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.04 Kasım 2018 Pazar 11:14
Rusya'nın Novorossiysk Limanından hareket eden 'Sparta' adlı Ro-Ro kargo gemisi saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Suriye'nin Tartus Limanına gitmekte olan gemi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ulaştı. Geminin güvertesinde çok sayıda konteynerin olduğu, gemi personelinin bunlarla ilgilendikleri görüldü.
Yaklaşık 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayan gemi Suriye'ye gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.
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