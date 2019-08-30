Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da patlamalar Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesi civarında iki ayrı patlama meydana geldi- YPG/PKK'nın bomba tuzaklaması sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamalarda 4 ÖSO unsuru yaralandı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi nde dün gece saatlerinde iki patlama meydana geldi. Muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinin kuzeybatısında yer alan Süsyan ve Numan bölgeleri arasında kalan alanda dün gece saatlerinde iki ayrı patlama meydana geldi. Güvenlik güçleri, tuzaklanmış bomba ile düzenlenen saldırıların failinin YPG/PKK'lı teröristler olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Patlamalarda dört Özgür Suriye Ordusu mensubunu ağır yaralandı. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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