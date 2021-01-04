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Aktüel Suriye'nin kuzeyinde teröristler sivilleri hedef aldı
Aktüel

Suriye'nin kuzeyinde teröristler sivilleri hedef aldı

Teröristler, Tel Abyad yakınlarında köylüleri hedef aldı. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:47:10 -
Suriye'nin kuzeyinde teröristler sivilleri hedef aldı

ANKARA (AA) - Teröristler, Tel Abyad yakınlarında köylüleri hedef aldı. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sonrasında Suriye'nin kuzeyinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik girişimlerine devam ediyor.

Son olarak Barış Pınarı bölgesi yakınlarında terör örgütü tarafından EYP saldırısı gerçekleştirildi.

Harekat bölgesi sınırının 730 metre güneyinde gerçekleştirilen saldırı köylüleri hedef aldı. Sulama için bölgede bulunan köylülerin bulunduğu araçta EYP patlaması sonucu ağır hasar oluştu.

Saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti, aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu yaralıların ilk tedavisi bölgedeki Mehmetçik tarafından yapıldı.



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