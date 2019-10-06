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Suriye'nin kuzeyinde hareketli anlar! ABD helikopterlerinin uçtuğu bölgeden yoğun uçak sesleri geliyor

Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde sabah saatlerinden beri yoğun uçak sesleri geldiği belirtilirken, ABD'ye ait helikopterlerin de uçuş yaptığı bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 13:28
Suriye'nin kuzeyinde hareketli anlar! ABD helikopterlerinin uçtuğu bölgeden yoğun uçak sesleri geliyor

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken, Telabyad üzerinde ise ABD'ye ait helikopterler uçtu. Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterlerin Resulayn istikametine gittiği görüldü.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:28
  1. PKK/YPG terör örgütü
  2. Suriye’nin kuzeyi
  3. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi
  4. PKK/YPG
  5. Ayn El Arab (Kobani)
  6. ABD

YORUM YAZ

  • Ke-mal Ke-mal 29 dk önce
    Bi giremediniz şu suriyenin dogusuna,bu mu bi gece ansızın hikayesi? Bi davul zurnanız eksik kaldı.ha bide a haberde canlı operasyonu verin gecenki gibi,tam olsun.komedi gibisiniz
  • Terörist ABDTerörist ABD31 dk önce
    TÜRKçeleri geliyor kaçıınnnn lannnnn
  • aşağılık abd aşağılık abd 39 dk önce
    Türk askeri girecek abd izleyecekkk

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