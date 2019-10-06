Suriye'nin kuzeyinde hareketli anlar! ABD helikopterlerinin uçtuğu bölgeden yoğun uçak sesleri geliyor
Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde sabah saatlerinden beri yoğun uçak sesleri geldiği belirtilirken, ABD'ye ait helikopterlerin de uçuş yaptığı bildirildi.06 Ekim 2019 Pazar 13:28
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken, Telabyad üzerinde ise ABD'ye ait helikopterler uçtu. Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterlerin Resulayn istikametine gittiği görüldü.
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