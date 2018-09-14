THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Suriyelinin evinden çıktı! Paha biçilemiyor...

Adana'da Suriyeli bir şahsın evinde 50 santimetre yüksekliğinde deri kaplamalı, üzerinde yakut ve zümrütler bulunan ahşap kutu ele geçirildi.

14 Eylül 2018 Cuma 10:46
Suriyelinin evinden çıktı! Paha biçilemiyor...

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Halid El Hac Ahmed isimli şahsın evinde tarihi eser sakladığı istihbaratını aldı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 2681 Sokak’ta bulunan eve 3 Eylül günü baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 4 ayağı bulunan ve 50 santimetre yüksekliğinde iki kubbe şeklinde bir sanduka ele geçirdi. 

Yakut ve zümrüt var 

Üzerinde yakut ve zümrütlerin bulunduğu sandukanın kapaklarında bir kadın ve bir erkek figürü bulunduğu görüldü. Dikey açılan 2 kapağın içindeyse bronz iki objenin tuttuğu panelde ceylan derisine yazılı İbranice yazıların yer aldığı tespit edildi. Sandukanın alt tarafı ile üst tarafından bulunan çekmecenin içindeyse Hz. Fatıma’nın eli sembolü ‘Hamsa’ ve Hz. Davut’un yıldızı diye bilinen figürlerden oluşan deri rulo bulundu. 

Paha biçilemez 

Polis ele geçirdiği bu tarihi eseri Adana Müze Müdürlüğüne teslim etti. Müze yetkilileri yaptıkları incelemenin ardından sandukayı detaylı incelenmek üzere Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderdi. 
Sandukanın gerçek olması halinde paha biçilemeyeceği belirtildi. 

Çalınmış olabilir 

Bu arada polis sandukanın Türkiye'ye nereden ve nasıl geldiğine yönelik çalışmasını da derinleştirdi. Sandukanın Suriye’deki iç savaş nedeniyle müzeden çalınmış bir tarihi eser olduğu tahmin ediliyor. 

İfadesi alınan Halid El Hac Ahmed, sandukayı Suriye'den 4 bin dolara satın aldığını, antika merakının olduğunu ancak kutunun gerçek olmadığını tahmin ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:46
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu!
    1. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin..
    2. Mahkeme, Alparslan Kuytul'un 41 yıl..
    3. Bakan açıkladı! Erdoğan-Putin..
    4. İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?
    5. Ayasofya neden ibadet açılmalı? Murat..
    6. Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi..
    7. İYİ Parti il başkanları kimler oldu?
    8. Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur..
    9. AYM milyonlarca Müslümanın talebini..
    10. YKS 2018 ek yerleştirme nasıl yapılacak?
    11. Dr. Yavuz Dizdar: Ülkemizin şarbon..
    12. ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih..
    13. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    14. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    15. Tekbir getirdik kurşun sıktılar
    16. Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri?
    17. İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu?
    18. Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı
    19. Bu fuara gelip de gurur duymamak..
    20. Kilidi ‘Başkan’ çözer
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem