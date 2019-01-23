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Suriyelilerin 'meyve suyu' tartışmasında kan döküldü

Başkent Ankara'da Suriye uyruklu üç kişi arasında başlayan 'bayat meyve suyu' tartışmasının bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
Suriyelilerin 'meyve suyu' tartışmasında kan döküldü

Suriye uyruklu üç kişi arasında "bayat meyve suyu" tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Bayat diye iade etmek istedi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Altındağ Battal Gazi Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Firaz E. bir marketten satın aldığı meyve suyunun bayat çıktığını iddia ederek iade etmek istedi.

Suriye uyruklu market çalışanları Ali Naus (27) ve Bağri Tabakji (25) ile Firaz E. arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ali Naus göğsünden Bağri Tabakji ise sırtından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Ali Naus, olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bağri Tabakji'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Firaz E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
  1. bayat meyve suyu
  2. bıçaklı kavga
  3. Altındağ Battal Gazi Mahallesi Selçuk Caddesi
  4. Ankara Hastanesi
  5. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
  6. Asayiş Şube Müdürlüğü

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