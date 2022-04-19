Suriyelilerin bayram ziyareti yasaklandı mı?
Son zamanlarda bilhassa Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun istismar ettiği Suriyeli göçmenler üzerinden kara propaganda yaptığı bilinmekte. Muhalefet, Suriyelilerin ülkenin demografik yapısını bozduğunu söyleyerek hükümeti göçmen politikasını eleştiriyor. Suriyelilerin bayramda ülkelerine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.
İçişleri Bakanı Soylu: Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var. Bakan Süleyman Soylu, "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. (Suriyelilerin bayram ziyaretleri) Bayram gidişine müsaade etmeme kısıtımız var. Bu insanlar elbette gidecek. Çalışmalarımız var." dedi.
Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor?
Bakan Soylu, Suriyelilere vatandaşlık verildiğine ilişkin iddialara, "2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" dedi.
Bayramda Suriye'ye gidenlerin geri dönüşü yasaklanacak mı?
Partisinin grup toplantısında göçmen sorununa değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur." demişti.