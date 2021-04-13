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Siyaset Suriyelileri 'ırkçı' ifadelerle hedef alan İP'li Türkkan'a tepki yağdı: Bunları söyleyen bir Makedon!
Siyaset

Suriyelileri 'ırkçı' ifadelerle hedef alan İP'li Türkkan'a tepki yağdı: Bunları söyleyen bir Makedon!

İP'li Lütfü Türkkan'ın Suriyelilere yönelik ırkçı sözlerine tepki yağarken, bazı vatandaşlar da Türkkan'ın bir Makedon olduğunu hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 00:39:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Kendisi de Makedonya asıllı olan İP'li Lütfü Türkkan, TBMM'deki konuşmasında ülkemizdeki Suriyelileri hedef alarak, "İlk seçimde Saray'ın yönetimi ile birlikte Suriyeliler de kendi ülkelerine gidecekler. Şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ya kendi ülkelerine dönecekler ya da bizi bekleme odası olarak kullanan, Avrupalılar misafir edecekler." demişti.

'Yakın gelecekte en büyük sorunumuz Suriyeliler olacak'

Suriyelilere 'işgalci' diyecek kadar gözü dönen Türkkan, "Buradan Saray yönetimine de söylüyorum. Türkiye'nin geleceğini daha fazla çalmaya, elini kolunu sallayarak adeta işgalciden farksız olan Suriyelilerin kalmasına izin vermeyeceğiz. İktidar farkında değil ama yakın bir gelecekte en büyük sorunumuz Suriyeliler meselesi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

'Bunu söyleyen adam Makedon'

İP'li Türkkan'ın ırkçılık dolu çirkin ifadelerine sosyal medyada da tepki yağdı. Lütfü Türkkan'a tepki gösteren bir vatandaş da Türkkan'ın Makedon olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bunu söyleyen adam Makedon. Makedonya'dan ülkemize sığınıp vatandaş oldular. Anacığı düzgün Türkçe konuşamazdı hatırladığım kadarıyla. Bu ülke bizim. Sizleri kabul ettiğimiz gibi Suriyeli ve bize sığınan bütün muhacirleri kabul ediyoruz. Lütfü Türkkan efendi."

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