  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama

Suriyelilerin araçları için muayene ve MTV ödemediği iddiaları Göç İdaresi açıklamasıyla yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:14:00 -
Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, Suriyelilerin, sahip oldukları araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV), muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü olduğu bildirildi.

Genel Müdürlük, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bir internet sitesinin haberini Twitter'dan "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" ifadesiyle paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir" ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı